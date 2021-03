Cele mai multe vaccinari de pana acum: peste 47.000 de romani au fost imunizati intr-o zi

Concret, potrivit documentului, 38.459 de persoane au fost vaccinate cu prima doza . Dintre acestea, 30.557 au fost imunizate cu ser de la Pfizer, 137 cu ser de la Moderna si 7.765 au fost vaccinate cu AstraZeneca.In ceea ce priveste doza a doua, 8.894 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore In total, peste 1,1 milioane de romani au fost vaccinati cu cele trei seruri puse la dispozitie de autoritati.De asemenea, 93 de reactii adverse au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 64 la persoane vaccinate cu serul AstraZeneca.