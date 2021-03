Peste 50 de noi substante chimice din mediul inconjurator, detectate de cercetatori in corpul uman

Probe de sange de la femei insarcinate

Cercetari complexe pentru viitor

Aceste substante chimice - care nu au mai fost observate anterior la oameni - au fost descoperite in cadrul unui studiu efectuat pe femei insarcinate si nou-nascutii lor.Concluziile sunt ingrijoratoare avand in vedere ca se cunosc foarte putine informatii despre aceste substante chimice si efectele lor potentiale asupra sanatatii, sustin autorii noului studiu. Mai mult, femeile insarcinate si nou-nascutii lor reprezinta o categorie de populatie deosebit de vulnerabila."Suntem foarte ingrijorati de aceste expuneri in timpul sarcinii deoarece aceasta este o perioada de dezvoltare foarte vulnerabila", a declarat autoarea principala a cercetarii, Tracey Woodruff, care conduce Programul de sanatate reproductiva si mediu (PRHE) si Centrul de cercetare a mediului si impact asupra sanatatii (EaRTH), ambele la Universitatea din California. Pot influenta sanatatea mamei ulterior . Si reprezinta o perioada vulnerabila de dezvoltare pentru fat, astfel incat poate avea consecinte copilarie si pe tot parcursul vietii", a adaugat ea.Printre aceste substante chimice nou detectate se numara perfluoroalchil si polifluoroalchil, sau PFAS. Aceste substante chimice, utilizate in produsele de larg consum, cum ar fi vase de gatit antiaderente si cutii de pizza, raman in corpul uman pentru o lunga perioada de timp si se pot acumula, potrivit Agentiei de Protectie a Mediului (EPA) din Statele Unite.Zece dintre substantele nou detectate au fost plastifianti sau substante chimice utilizate in productia de materiale plastice. De exemplu, unul dintre plastifiantii detectati, un grup de substante chimice numite ftalati, se gasesc adesea in ambalajele de tip fast-food si au fost asociati cu efecte adverse asupra sanatatii. Doua dintre substantele chimice nou detectate sunt utilizate in produsele cosmetice; unul in pesticide.Dar cele mai multe - 37 - dintre aceste substante chimice nou detectate sunt cele despre care cercetatorii au putine informatii, sau chiar deloc, au notat autorii studiului publicat saptamana trecuta in jurnalul Environmental Science & Technology. In pofida faptului ca sarcina reprezinta o perioada vulnerabila de dezvoltare , exista date insuficiente referitoare la substantele chimice la care mamele si fetusii pot fi expusi, in parte din cauza unei lipse a metodelor pentru detectarea acestor substante chimice, a declarat Woodruff pentru Live Science. Metodele actuale de monitorizare a expunerii umane la substante chimice implica de obicei screening-ul pentru doar cateva sute din aproximativ 8.000 de substante chimice produse sau importate in SUA in fiecare an, au scris autorii in studiu.Pentru acest studiu, cercetatorii au recrutat 30 de femei insarcinate care au apelat pentru ingrijiri prenatale si nastere la Spitalul General Zuckerberg din San Francisco si Centrul Medical UCSF Mission Bay. Au fost prelevate probe de sange de la mame in timpul travaliului si nasterii si din cordonul ombilical al nou-nascutilor imediat dupa nastere.Cercetatorii au analizat apoi probele de sange folosind o tehnica relativ noua numita spectrometrie de masa de inalta rezolutie, ce implica determinarea diferitelor mase de compusi pentru a-i identifica.Astfel, expertii au fost capabili sa surprinda instantanee cu aproape toate substantele chimice prezente in probele de sange de la mame si nou-nascutii lor, dupa cum a declarat coautorul studiului, Dimitri Abrahamsson, din cadrul PRHE. "Acest lucru ne-a permis in cele din urma sa gasim dovezi legate de unele substante chimice ce par sa nu fi fost raportate anterior la oameni", a adaugat el.Cercetatorii au identificat 109 substante chimice prezente atat in probele de sange matern, cat si in cele din cordonul ombilical, inclusiv 55 care nu au mai fost identificate anterior la om. Alte substante detectate in probe, cum ar fi ftalatii, au fost anterior identificati la om si au fost asociati cu efecte adverse asupra sanatatii, spre exemplu cu probleme de reproducere.Specialistii au detectat, de asemenea, cele mai studiate doua PFAS, cunoscute sub denumirile PFOA si PFO, in probele recoltate de la mame si nou-nascuti. PFAS si PFOA s-au dovedit ca provoaca probleme de dezvoltare, hepatice, renale si imunologice la animalele de laborator si au fost, de asemenea, asociate cu numeroase probleme de sanatate in studii epidemiologice efectuate pe subiecti umani, potrivit EPA.Cercetatorii au identificat urme de astfel de substante chimice atat la mame, cat si la copiii lor, a spus Woodruff. "Asadar, aceasta este o caracteristica foarte importanta, pentru ca arata ca aceste expuneri au loc, de asemenea, in uter", a spus Woodruff.Cordonul ombilical, care conecteaza placenta de fat, este conducta prin care oxigenul si alti nutrienti trec intre mama si fat. Daca o substanta chimica este prezenta in sangele din cordonul ombilical, fatul este expus la ea, a spus Woodruff.Mai multe cercetari sunt necesare pentru a se afla daca aceste substante chimice sunt prezente si in tesuturile fetale si la ce niveluri; studii anterioare au constatat insa ca substante chimice detectate in sangele din cordonul ombilical erau de asemenea prezente in tesuturile fetale, a precizat Woodruff.Pentru ca se cunosc atat de putine despre aceste substante chimice nou detectate, inclusiv daca mamele ar fi putut fi expuse la ele, nu este clar care ar putea fi efectele potentiale ale acestora asupra sanatatii, au subliniat cercetatorii pentru Live Science. Acest lucru nu ar trebui sa starneasca un sentiment de incertitudine, ci de "alarma", a spus Abrahamsson. "Suntem expusi la substante chimice despre care avem foarte putine informatii. Iar aceste substante chimice ar putea avea efecte daunatoare asupra sanatatii pe care nu le cunoastem si nu le putem prezice", a spus el.Specialistii pot spune daca aceste substante chimice sunt prezente in sangele matern si din cordonul ombilical, insa nu si nivelul acestora, a subliniat Woodruff. Din acest motiv, cercetatorii nu pot fi siguri daca substantele chimice detectate sunt periculoase la nivelurile la care sunt prezente in corpul mamelor si nou-nascutilor lor.Acest lucru nu inseamna neaparat ca nu exista niciun motiv de ingrijorare cu privire la efectele adverse asupra sanatatii in urma expunerii la substantele chimice, a adaugat Woodruff. "Cunoastem deja din alte studii ca femeile gravide sunt expuse la substante chimice, multe dintre ele la niveluri care au fost asociate cu efecte adverse asupra sanatatii", cum ar fi spre exemplu expunerea la ftalati, asociata cu probleme reproductive la persoane de sex masculin, a spus ea. "Aceste substante chimice (nou detectate) se adauga substantelor chimice despre care cunoastem ca sunt asociate cu efecte adverse asupra sanatatii", a notat Woodruff.Pe viitor, a spus ea, cercetatorii intentioneaza sa studieze nivelurile de toxicitate ale acestor substante chimice nou detectate in corpul uman si sa afle modul in care substantele chimice afecteaza diferite tesuturi, cu scopul pe termen lung de a utiliza informatiile obtinute pentru a preveni efectele adverse asupra sanatatii si afectiunile. Totodata, trebuie sa se confirme identitatea substantelor chimice nou constatate prin compararea lor, folosind din nou spectrometria de masa, cu "standarde analitice" sau cu mostre pure din fiecare substanta chimica, au declarat cercetatorii.Specialistii au oferit in acest sens cateva sfaturi consumatorilor pentru evitarea expunerii la substante ce pot fi daunatoare pentru sanatatea reproductiva, printre acestea numarandu-se folosirea produselor pentru curatenie non-toxice, reducerea utilizarii materialelor plastice si evitarea alimentelor in conserve.