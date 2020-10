Peste 500 de imobile din Capitala au ramas fara apa calda din cauza unor avarii

In Sectorul 2 este vorba despre 125 de imobile, dintre care si 6 institutii, afectate de o avarie la reteaua primara, care ar urma sa fie remediata in cursul noptii de miercuri spre joi. Sunt afectate cladiri din zona Mihai Bravu, str. Ilarie Chendi, str. Pompiliu Manoliu, str. Maior Coravu, str. Vatra Luminoasa, str. Ciurea, str. Matei Voievod, str. Medic Zlatescu, str. Avrig, B-dul Pache Protopopescu, Bd. Ferdinand, str. Ziduri intre Vii, str. Chiristigii.In Sectorul 3, un numar de 38 de blocuri sunt afectate de o avarie la reteaua secundara, care ar urma sa fie remediata in cursul dupa-amiezii. Este vorba despre cladiri de pe Al. Lacramioarei, str. Danubiu, str. Ramnicu Sarat, str. Schitului, str. Soldat Iosif Ion, str Moreni, str. Moruzzi, Cal. Vitan.In Sectorul 4 au ramas fara apa calda 81 de imobile, cea mai mare parte dintre acestea fiind afectate de avarii la reteaua primara. Furnizarea apei calde urmeaza sa fie reluata miercuri, la ora 9,00, pentru blocurile si imobilele de pe Bd. Constantin Brancoveanu, str. Imparatul Traian, str. Paduroiu, str. Secuilor, str. Sergent Tache Gheorghe, str. Marinescu Nicolae, str. Melinesti, str. Prasilei.In ceea ce priveste alte 11 blocuri de pe Aleea Terasei, str. Emil Racovita, str. Orastie si str. Anghel Moldoveanu, avariile aparute la reteaua secundara ar urma sa fie remediate in cursul primei jumatati a zilei de marti.In Sectorul 6 este vorba despre 249 de blocuri si 11 institutii, afectate de avarii la reteaua primara. In ceea ce priveste cladirile de pe Drumul Taberei, str. Pravat, str. Brasov, Bd. Timisoara, str. Dumbravita, str. Poiana Cerna, str. Poiana Vadului, str. Obcina Mare, str. Obcina Mica, str. Raul Dorna, str Sibiu, furnizarea apei calde ar urma sa fie reluata in cursul noptii de marti spre miercuri.La blocurile de pe str. Politehnicii, str. Baia de Aries, str. Ariesul Mare, Bd. Uverturii, Bd. Iuliu Maniu, str. Fabricii, str. Apeductului, str. Veteranilor, Sos. Virtutii, Cal. Apeductului, str. Dreptatii, str. Orsova, str Fabricii, sistemul ar urma sa fie repus in functiune miercuri, in jurul orei 9:00.