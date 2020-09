Peste 650 de persoane, salvate de salvamontisti in luna august. Cinci au murit

"Salvamontistii au fost solicitati sa intervina in 464 actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical, actiuni in care au fost salvate 653 de persoane. Dintre acestea, 191 de persoane accidentate au fost predate serviciilor SMURD sau de Ambulanta, iar 14 persoane elicopterelor de salvare SMURD-IGAV. Din pacate, cinci persoane au decedat pe munte, sarcina salvamontistilor reducandu-se la recuperarea acestora si transportul pentru predarea la serviciile IML", se arata intr-o postare a Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania (ANSMR).Prin Dispeceratul National Salvamont- Vodafone au fost primite, direct, 362 de apeluri prin care se anuntau accidente montane, restul apelurilor de urgenta fiind primite si preluate direct prin Serviciul Unic de Urgenta 112 sau prin dispeceratele locale ale echipelor salvamont.De asemenea, in cursul lunii august, s-au primit 1.906 de apeluri prin se solicitau informatii despre zona montana. Dintre acestea, 1.364 de apeluri au fost inregistrate la Dispeceratul National Salvamont-Vodafone, restul au fost adresate direct structurilor salvamont locale sau judetene."Structurile Salvamont au avut un grad de raspuns de 100% la solicitarile specifice domeniului de activitate, doar cu resursele proprii, acest lucru confirmand ca acestea sunt organizate corespunzator, isi dimensioneaza corect, isi dezvolta permanent resursele umane si materiale si in activitatea derulata nu au solicitat si au demonstrat ca nu au nevoie de alte resurse, exceptand cele de preluare pentru transport al accidentatilor catre unitatile medicale, ambulante SAJ, SMURD, respectiv elicoptere IGAV-SMURD, resurse care au fost asigurate corespunzator in baza relatiei de coordonare operativa existenta cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului de Interne", arata sursa citata.Potrivit ANSMR, luna august a fost o perioada cu activitate turistica intensa, fapt ce a impus asigurarea de asistenta de salvare montana la un nivel ridicat. Zilnic, circa 700 de salvamontisti s-au aflat la datorie in zonele montane cu afluenta turistica mare, in zonele de practicare intensiva a sporturilor montane, in punctele medicale si de interventie din circa 110 de posturi si baze salvamont.