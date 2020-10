RAPORT al MMPS: Peste 850.000 de romani au dizabilitati. Reprezinta 3,85% din populatia Romaniei

Din totalul persoanelor cu dizabilitati, 97,96% (836.074 persoane) se aflau in ingrijirea familiilor si/sau traiau independent (neinstitutionalizate) si 2,04% (17.391 persoane) se aflau in institutiile publice rezidentiale de asistenta sociala pentru persoanele adulte cu dizabilitati (institutionalizate) coordonate de MMPS prin Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii.Fata de rata de 3,85% persoane cu dizabilitati la 100 de locuitori , calculata la nivelul Romaniei, regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia si de Nord-Vest inregistrau cele mai mari rate, respectiv 4,93%, 4,37% si 4,22%.Pe judete/municipii, numarul cel mai mare de persoane cu dizabilitati se inregistra in municipiul Bucuresti (72.811 persoane) urmat de judetul Prahova (38.061 persoane), iar cel mai mic numar se inregistreaza in judetul Covasna (6.371 persoane).Conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, republicata, tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.Din centralizarea datelor pe grupe de varsta a rezultat ca 53,23% erau persoane intre 18 si 64 ani (417.221 persoane) si 46,77% aveau peste 65 ani (366.619 persoane).Numarul persoanelor cu handicap grav reprezenta 39,95% din total (fata de 39,39% la 30 iunie 2019), cele cu handicap accentuat 48,65% (fata de 49,39% la 30 iunie 2019) iar cele cu handicap mediu si usor 11,40% (fata de 11,22% la 30 iunie 2019)Numarul institutiilor publice de asistenta sociala pentru persoanele adulte cu dizabilitati la finele lunii iunie 2020 era de 506 (499 la 30 iunie 2019), dintre care: 448 rezidentiale (435 la 30 iunie 2019) si 58 nerezidentiale - de zi (64 la 30 iunie 2019).Aproximativ doua treimi (62,72%) din institutiile rezidentiale publice pentru persoanele adulte cu dizabilitati erau centre de ingrijire si asistenta (30,58%), avand 6.693 de beneficiari, si locuinte protejate (32,14%), avand 1.038 de beneficiari. Acestia reprezentau 44,45% din numarul total de 17.391 persoane aflate in institutiile rezidentiale.Un numar semnificativ de beneficiari exista si in cele 56 de centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica, respectiv 5.206 persoane (29,94%).Din cele 448 institutii publice rezidentiale de asistenta sociala pentru persoanele adulte cu dizabilitati, 92 erau centre cu peste 50 de beneficiari. Aceste centre se afla in proces de restructurare, subliniaza reprezentantii MMPS.Citeste si: