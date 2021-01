Inghesuiala la programarile pentru vaccinarea anti COVID-19. Peste 850.000 de persoane s-au inscris pe platforma

Relaxarea masurilor in Bucuresti

Dintre acestea, 339.000 de persoane s-au inscris singure pe platforma."In perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00 pana luni, 25 ianuarie, orele 09:00, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au programat 857.479 persoane din etapa a II-a de vaccinare (351.977 adulti peste 65 ani, 193.557 persoane cu afectiuni cronice si 311.945 angajati din domenii esentiale)", transmite CNCAV.Cele mai multe persoane, respectiv 339.899, s-au inscris singure pe platforma. Prin intermediul medicilor au fost inscrise 154.801 persoane, telefonic, prin Call Center - 98.070 de persoane si prin intermediul angajatorului - 264.709 de persoane din domenii esentiale.In municipiul Bucuresti autoritatile au anuntat ca incepand de astazi sunt ridicate o parte din restrictii, data fiind incidenta inregistrata in ultimele cateva zile, situata sub 3 la mia de locuitori Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a declarat ca in contextul aparitiei noii tulpini de COVID-19 in Bucuresti, exista o ingrijorare dar amanarea relaxarii masurilor ar fi dus la o serie de procese cu patronii din HORECA CITESTE SI: