Cum se distreaza bucurestenii in scenariul rosu. Petrecere cu zeci de persoane, oprita de politisti

Cincizeci de persoane care participau la un astfel de eveniment, organizat sambata seara intr-un restaurant din Capitala, au fost sanctionate de politisti cu amenzi in valoare totala de 25.000 de lei.Si societatea comerciala unde s-a organizat evenimentul privat a primit o amenda de 20.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19."Astazi, in jurul orei 21,45, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 2 Politie, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au constatat ca in interiorul unei societati comerciale cu profil alimentatie publica se afla in desfasurare un eveniment privat. Au fost identificate si sanctionate contraventional cu amenda in valoare totala de 25.000 - 50 de persoane. De asemenea, societatea comerciala a fost sanctionata contraventional conform prevederilor Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu suma de 20.000 lei", informeaza DGPMB.