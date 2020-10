Petrecere de logodna in Satul de Vacanta din Constanta, soldata cu amenzi pentru nerespectarea masurilor anticoronavirus

"Politisti din cadrul Sectiei 1 Constanta si jandarmi ai GMJ Tomis Constanta, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la un local din Satul de Vacanta, ar avea loc un eveniment privat cu participarea mai multor persoane, care nu ar fi respectat prevederile legale referitoare la unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19", a transmis IPJ Constanta.Conform sursei citate, echipajul de interventie a constatat ca este vorba despre o logodna, care se desfasura cu participarea a peste 30 de persoane, incalcandu-se astfel prevederile HG 856/2020 privind prelungirea starii de alerta, prin care este interzisa organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive)."Administratorul societatii comerciale in cauza, dar si organizatorul evenimentului au fost sanctionati contraventional cu amenda in valoare de 3.000 lei fiecare", a anuntat IPJ.