VIDEO Petrecere intrerupta de politisti la un club din Corabia: Ce aveti, ba, cu noi? Ce facem? Dansam doar

In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orelor 1:00, politisti din orasul Corabia, cu sprijinul lucratorilor SAS, Politiei de frontiera, Gruparii Mobile de Jandarmi Craiova, ISU Olt, DSP si DSVSA Olt au efectuat o actiune la clubul "La Faleza" din orasul Corabia, potrivit Adevarul In interiorul clubului au fost gasite 170 de persoane care nu respectau normele individuale de protectie impotriva virusului Sars-Cov2, amenzile aplicate fiind usturatoare. Tinerii care s-au trezit cu mascatii in mijlocul lor au reactionat: "Baaa, ce aveti, ba, cu noi? Ce facem? Dansam doar".Celor mai vocali li s-au aplicat si amenzi pentru tulburarea linistii publice. Altii, care s-au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice, au fost opriti de politistii de la Rutiera si amendati. Patronul a incasat in total amenzi de 30.000 lei, iar sase clienti au fost amendati pentru ca fumau in interiorul localului.Reprezentantii institutiilor de control au completat documentele la lumina lanternelor, iar cei mai nemultumiti au fost clientii care se aflau, practic, in mijlocul chefului cu animatoare."S-a procedat la identificarea si perchezitionarea corporala a tuturor persoanelor aflate in incinta. Administratorul clubului a fost sanctionat de catre Politia orasului Corabia conform Legii 55/2020 cu amenda in valoare de 10.000 lei pentru nerespectarea masurilor referitoare la suspendarea activitatii clubului.Au mai fost aplicate sase sanctiuni conform Legii 349/2002 pentru fumat in interiorul localului in valoare de 3.000 lei de catre ISU Olt, o sanctiune conform Legii 55/2020 pentru neportul mastii in valoare de 2.500 lei de catre ISU Olt, o sanctiune conform OUG 28/1999 in valoare de 10.000 lei de catre SICE Olt, o sanctiune conform HG 857/2011 pentru nerespectarea masurilor in situatii epidemiologice deosebite in valoare de 10.000 lei de catre DSP Olt, doua sanctiuni conform Legii 61/1991 in valoare de 2.000 lei de catre Politia Corabia, trei sanctiuni conform OUG 195/2002 in valoare de 1.700 lei, fiind retinut si un permis de conducere pentru consum de bauturi alcoolice de catre Formatiunea Rutiera Corabia", au precizat reprezentantii IPJ Olt.Totodata, administratorului clubului i s-a pus in vedere sa-si suspende activitatea.