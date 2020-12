Petrecere oprita de politisti intr-un hotel din Capitala. Participantii au primit amenzi in valoare de 8.000 de lei

Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, duminica, in jurul orei 00:30, politisti din cadrul Sectiei 20 Politie s-au sesizat cu privire la organizarea unei petreceri cu caracter privat desfasurata intr-un imobil ce functioneaza in regim hotel."La fata locului au fost legitimate si identificate un numar de 13 persoane, care participau la eveniment. Toti cei in cauza au fost sanctionati contraventional conform prevederilor Legii 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu amenzi in valoare totala de 8.000 lei, evenimentul fiind incheiat", se precizeaza in comunicat.Citeste si: 23 de amenzi scrise la inmormantarea liderului clanului Duduianu. Probleme cu purtarea mastii sau cu distanta sociala