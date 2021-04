Cum putem face de Paste dupa relaxarea conditiilor. Prefectul Capitalei: "Petrecerile nu pot fi organizate niciunde"

Carantina de noapte se ridica de Inviere asa ca oamenii pot merge la biserica . Cu toate acestea, prefectul Capitalei, Alin Stoica, atrage atentia ca petrecerile sunt strict interzise de Paste , atat in cluburi, cat si acasa."Nu exista petreceri, adica petrecerile nu pot fi organizate niciunde, nici acasa, nici pe strada, nici in cluburi, niciunde. Sunt interzise sarbatorile, serbarile si asa mai departe", a declarat Alin Stoica. "Putem primi musafiri, evident, pot sa vina rude in vizita, dar nu putem sa facem petreceri cu muzica, cu dans si asa mai departe", a declarat Alin Stoica la Digi24 Prefectul recomanda limitarea numarului de persoane cu care ne intalnim de sarbatori."Cel mai bine ar fi sa limitam numarul de persoane cu care ne intalnim", a recomandat oficialul."Dar daca ne uitam, de exemplu, ca pentru activitatile de recreere in aer liber avem voie 10 persoane care nu locuiesc in mod permanent impreuna, ar fi o regula buna sa nu depasim 10 persoane nici la interior. Vorbim de persoane care nu se intalnesc in mod frecvent, ca daca vorbim de familii, atunci vorbim de altceva. Pentru familiile care locuiesc impreuna sau sunt in contact permanent, atunci lucrurile pot sta diferit", a adaugat prefectul, potrivit sursei citate. Deplasarea persoanelor este permisa, incepand de marti, 27 aprilie, in Bucuresti pana la ora 22.00 si in weekend, a informat, luni, prefectul Capitalei, Alin Stoica, dupa sedinta Comitetului municipal pentru Situatii de Urgenta, convocata in contextul in care incidenta COVID-19 a scazut sub 3,5 la mia de locuitori De asemenea, operatorii economici pot functiona si vineri, sambata si duminica pana la ora 21,00, iar salile de sport/fitness se pot redeschide."Restul masurilor raman in vigoare, cel putin pana incidenta va scadea sub 3 la mie, ceea ce ne dorim cu totii, pentru a putea sa redeschidem salile de spectacol, restaurantele, sa avem o relaxare un pic mai mare. (...) Aplicabilitatea acestei hotarari este incepand cu ora 00,00 a zilei de maine. (...) Pentru Paste nu avem interdictii suplimentare, sunt masurile pe care le stim cu totii. In noaptea Pastelui este permisa deplasarea tuturor cetatenilor care doresc sa mearga la slujba de Inviere, in intervalul 22,00 - 5,00", a mentionat prefectul Capitalei.Accesul clientilor in magazine tip mall se face astfel incat sa se asigure mentinerea distantei de minimum 2 metri, la fel si in piete , fara a depasi 50% din capacitatea maxima a pietei, insa.STB va monitoriza permanent gradul de incarcare a mijloacelor de transport.Se interzice in interior activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor, de tipul restaurantelor si cafenelelor. Aceste activitati sunt permise in exterior, insa.