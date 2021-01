Petrecerile din Centrul Vechi al Capitalei sfideaza pandemia. Politistii au dat amenzi simbolice

"In noaptea de 16/17 ianuarie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Politiei Centrul Vechi, in continuarea verificarilor privind respectarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, au depistat, in doua locatii, unitati de alimentatie publica, evenimente private aflate in derulare, la care participau 10 si respectiv 11 persoane", mentioneaza sursa citata.In ambele situatii organizatorii au fost sanctionati cu amenda in valoare de 9.000 de lei (fiecare).De asemenea, participantii la evenimente au fost sanctionati contraventional conform prevederilor Legii nr 55 din 2020 cu amenzi in cuantum de 12.800 lei.In ambele cazuri cercetarile sunt continuate de Serviciul Politiei Centrul Vechi, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor.