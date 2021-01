Pfizer a redus la jumatate livrarile de vaccinuri pentru unele state europene, inclusiv pentru Romania. Situatia va reveni la normal la finalul lunii martie

Ungaria a aprobat vaccinul AstraZeneca si Sputnik V

Romania va primi doar 50% din volumul programat pentru saptamana aceasta, iar livrarile nu se vor imbunatati decat treptat, astfel ca situatia va reveni la normal abia la finele lunii martie, a declarat Andrei Baciu, secretar de stat la ministerul Sanatatii.Situatia este similara in Polonia, tara care luni a primit doar 176.000 de doze, adica aproape jumatate din ceea ce asteptau autoritatile de la Varsovia.Guvernul ceh se pregateste pentru o reducere a livrarilor care sa se intinda pe mai multe saptamani, astfel ca a decis sa incetineasca programul de vaccinare tocmai cand a inceput sa administreze si doza de rapel. "Trebuie sa ne asteptam la o reducere a numarului de programari la vaccinare in urmatoarele trei saptamani", a declarat joi ministrul ceh al Sanatatii, Jan Blatny, adaugand ca Pfizer a redus livrarile cu 15% in cursul acestei saptamani si cu pana la 30% pentru urmatoarele doua saptamani.Pfizer si partenerul german BioNTech nu au dorit sa comenteze situatia, reluand comunicatul transmis saptamana trecuta, in care anuntau o reducere a livrarilor pe masura ce extind productia in Europa.In conditiile in care guvernele din Europa inca nu si-au revenit de pe urma anuntului privind reducerea surprinzatoare a livrarilor, oficialii subliniaza ca aceste reduceri le submineaza eforturile de a-si vaccina cetatenii si a combate o pandemie care a provocat decesul a peste doua milioane de persoane.Miercuri, autoritatile italiene au amenintat ca vor demara actiuni in justitie impotriva Pfizer.In Ungaria, unde autoritatile si-au dat aprobarea pentru utilizarea vaccinului produs de grupul britanic AstraZeneca si a celui dezvoltat de grupul rus Sputnik V, inainte de o decizie a Autoritatii Europene din domeniul medicamentelor, un oficial guvernamental a cerut Comisiei Europene sa ia masuri pentru a se asigur ca atat Pfizer cat si alti producatori de vaccinuri respecta calendarul de livrari convenit.Pana acum, Comisia Europeana a comandat un numar de 600 de milioane de doze din vaccinul impotriva coronavirusului dezvoltat de Pfizer si BioNTech, adica un numar suficient pentru a vaccina doua treimi din populatia blocului comunitar pe baza unui regim de doua doze.Desi UE a semnat acorduri de furnizare cu mai multe companii care urmeaza sa ii furnizeze aproape doua milioane de doze, doar vaccinurile Pfizer-BioNTech si Moderna au fost aprobat pana acum de Autoritatea europeana de reglementare din domeniul medicamentelor. EMA examineaza in prezent documentatia pentru vaccinul AstraZeneca/Oxford si a anuntat ca o decizie privind acordarea Autorizatiei de Comercializare Conditionata (CMA) in UE ar putea fi luata la reuniunea din 29 ianuarie a Comitetului pentru produse medicamentoase de uz uman (CHMP).