Pfizer incepe un program-pilot de livrare a vaccinului anti-COVID-19 in patru state americane. Vaccinul trebuie transportat si pastrat la -70 grade Celsius

Vaccinul dezvoltat de Pfizer, care, pe baza datelor initiale, a demonstrat o eficacitate de peste 90% in prevenirea COVID-19, trebuie transportat si pastrat la -70 grade Celsius, semnificativ sub standardul de temperatura de 2-8 grade Celsius pentru vaccinuri.'Suntem increzatori ca rezultatele acestui program-pilot de livrare a vaccinurilor va servi ca model pentru alte state ale SUA si pentru guverne internationale, in contextul in care acestea se pregatesc sa implementeze programe eficiente de vaccinare COVID-19', a transmis Pfizer luni intr-un comunicat.Pentru acest program au fost selectate, luandu-se in calcul diferentele dintre ele in ce priveste marimea totala, diversitatea populatiei, infrastructura de imunizare si nevoia de a ajunge la persoane din asezari urbane si rurale variate.Cele patru state nu vor primi doze de vaccin mai devreme decat altele si nici conditii speciale in virtutea programului pilot, a precizat Pfizer.Compania se asteapta sa stranga suficiente date de siguranta despre vaccin pe baza testelor pe scara larga de ultima faza, aflate in desfasurare, pana in a treia saptamana din noiembrie inainte de a cere autorizarea pentru utilizare de urgenta.Pfizer si partenerul sau BioNTech SE au incheiat un acord de 1,95 miliarde de dolari pentru a livra 100 milioane de doze de vaccin guvernului SUA, care detine optiunea de a mai cumpara 500 milioane de doze suplimentare.Putin mai devreme luni, rivalul Pfizer, compania, a anuntat ca vaccinul sau experimental are o eficacitate de 94,5% in prevenirea COVID-19, pe baza datelor preliminare ale testarii de ultima faza, un anunt care a impulsionat sperantele ca un vaccin impotriva bolii cauzate de noul coronavirus ar putea fi disponibil pentru inoculare in curand.Atat vaccinul dezvoltat de Pfizer, cat si cel al Moderna utilizeaza o tehnologie noua, denumita ARN mesager sintetic, care activeaza sistemul imunitar impotriva virusului.Citeste si: Comisia Europeana negociaza cu

