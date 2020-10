Piata de asigurari online creste puternic in 2020, dar trendul va continua

Accesand spre exemplu platforma de asigurari online AtA , broker de asigurari ce lucreaza cu toate firmele de asigurari din Romania, se pot contracta asigurari auto (asigurari RCA si Casco) si asigurari de locuinta (PAD si facultativa). In plus, exista sectiuni dedicate pentru asigurari de calatorie in strainatate si pentru raspunderi civila (notari, medici, avocati, contabili). Totul se poate realiza simplu si rapid, cautand cele mai bune oferte in functie de datele concrete introduse de utilizator. Sistemul este prietenos, rapid se poate incheia o asigurare in conditii sigure in ceea ce priveste datele personale.Legislatia a devenit tot mai favorabila asigurarilor online, recent fiind publicata o prevedere prin care se permite pastrarea asigurarii RCA si in format electronic (de exemplu pe smartphone), fara a mai fi nevoie de tiparirea acesteia. Asigurarile online de orice tip se pot descarca instant de pe internet, se pot printa sau se pot primi prin curier rapid acolo unde este necesar."Cererea de asigurari de calatorie este singura care a fost influentata negativ de pandemie, caci romanii au calatorit mai putin in afara tarii. Totusi, cei care au calatorit (in scop turistic sau in interes profesional) dincolo de granite au fost mai motivati sa incheie o asigurare de calatorie, tocmai din cauza riscurilor in crestere cu privire la problemele de sanatate. In schimb, in ceea ce priveste asigurarile auto RCA si Casco si asigurarile de locuinta (PAD si facultative), se observa cresteri importante, caci tot mai multe persoane renunta la a merge la agentii fizice ale brokerilor si prefera cel mai simplu, comod, sigur si ieftin mod de a cumpara o asigurare - cel online", explica reprezentantii AtA Asigurari, asistent in brokeraj asigurari cu sediul in Bucuresti, dar care ofera asigurari online pentru clienti la nivel national.Vanzarea de servicii online, la fel ca mediul e-commerce in general, creste accelerat sub impulsul schimbarilor sociale. Insa dincolo de pandemie, cert este ca trendul are toate motivele sa continue si in anii urmatori. Preferinta pentru alegeri online exista deja (cresteri de la an la an), dar noile valurile de consumatori care se obisnuiesc sa isi transfere pe internet activitatile de zi cu zi (inclusiv achizitiile) vor fi baza pentru cresterile din anii urmatori. Partea cea mai buna este ca in 2020 nu doar generatiile mai tinere s-au activat in ceea ce priveste consumul de produse si servicii online, ci chiar si categorii de persoane care de obicei evitau folosirea internetului au descoperit - de voie, de nevoie - cat de multe avantaje sunt asociate acestui mediu online.AtA - Asistent in Brokeraj este o firma care ofera produse de asigurare generale, colaborand cu marile companii de asigurari din Romania si asistandu-si clientii pentru cele mai bune clauze si cele mai bune preturi. De la polite auto RCA si Casco la raspunderi civile, asigurari locuinte pana la asigurari de calatorie, se ofera produse de asigurare care ii ajuta pe utilizatori sa protejezi lucrurile importante din viata acestora, eliminand riscurile majore.