Pietele din Sectorul 4 se redeschid vineri

In cursul zilei de joi, angajatii Directiei de Administrare a Pietelor vor lua masurile necesare, astfel incat toate cele aproximativ 300 de tarabe mutate in urma cu ceva mai mult de trei saptamani in vecinatate sa fie relocate in interiorul pietelor.Primaria Sectorului 4 reaminteste ca, in urma cu aproximativ o luna, ca urmare a unor decizii guvernamentale, producatorii care aveau inchiriate tarabe in noua Piata a Sudului au fost relocati in piata volanta pe care administratia locala a amenajat-o la parterul parcarii etajate aflate la doar cativa metri distanta. In aceleasi conditii au functionat si vanzatorii de la Piata Berceni-Oltenitei, care au fost mutati la parterul parcarii etajate de pe strada Tulnici, adica in spatele sediului pietei.Cat priveste Piata Progresul, tarabele aflate in interior au fost mutate pe acoperisul cladirii, acolo unde autoritatea locala le-a acoperit cu copertine impermeabile.Aceeasi solutie de acoperire cu copertine impermeabile a tarabelor a fost pusa in aplicare si in cazul producatorilor ce functionau in pietele Aparatorii Patriei (tarabele de aici fiind relocate pe amplasamentul fostului targ de miei), Norilor si Timpuri Noi (acestora fiindu-le oferita ca alternativa de locatie de vanzare parcarea situata pe strada Secerei, in proximitatea Palatului National al Copiilor), precum si a celor din Piata Straduintei, care au fost relocati in parcarea din proximitatea acesteia.