In ce stare este pilotul care a reusit sa se catapulteze din MIG ul prabusit in Mures. A fost internat la ATI

Locotenent-comandorul Andrei Criste, pilotul aeronavei MIG 21 LanceR prabusita marti, 20 aprilie, in judetul Mures, care a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucuresti , a fost evaluat de o echipa multidisciplinara constituita din medici specialisti in medicina de urgenta, neurochirurgie, chirurgie toracica, Anestezie Terapie Intensiva (ATI) si chirurgie generala pentru evaluarea medicala, stabilirea diagnosticului si instituirea conduitei terapeutice chirurgicale si medicale.Conducerea MApN si echipa medicala se afla in contact permanent cu familia.Aeronava MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 71 Aeriana Cimpia Turzii, pilotata de locotenent-comandorul Andrei Criste, s-a prabusit marti, 20 aprilie, in jurul orei 14.30, in apropierea localitatii Dedrad, judetul Mures.Aeronava implicata in incidentul aviatic decolase in jurul orei 14.00 de pe baza aeriana din Campia Turzii, pentru a executa un zbor de instructie impreuna cu alte doua aeronave de acelasi tip.In timpul executarii misiunii, pilotul a raportat ca se afla intr-o situatie de urgenta si s-a catapultat, aeronava prabusindu-se in afara ariilor locuite. Celelalte doua aeronave au revenit in baza, in siguranta, in jurul orei 15.00.Initial, pilotul a fost internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, unde a fost evaluat de o echipa medicala care a constatat ca viata sa nu este in pericol si a autorizat transferul pacientului la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central din Bucuresti, pentru tratament de specialitate si recuperare.