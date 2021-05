Se redeschid piscinele si locurile de joaca din spatiile inchise de la 1 iunie. Care sunt conditiile

Seful DSU, Raed Arafat , a precizat, joi, ca s-a impus ca persoanele care insotesc copiii in locurile de joaca sa fie vaccinate in primul rand pentru protectia lor."Copiii nu se vaccineaza. Te duci acolo si sunt copiii de la n familii care se joaca, automat esti expus", afirma Arafat Salile de fitness se redeschid, de asemenea, tot la o capacitate maxima de 70%. Toate acestea doar in localitatile in care rata de incidenta este mai mica sau egala cu 3 la mia de locuitori