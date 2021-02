Motan cu numele Felix, furat de la rezervatia de zimbri din Neamt. Apel catre hotii care au fost filmati: "Va rugam sa il aduceti inapoi!"

Hotii au fost surprinsi pe camerele de supraveghere introducand animalul intr-o dubita. Furtul s-a produs in cursul zilei de luni, 15 februarie.Cativa turisti care au vizitat sediul Administratiei Parcului Natural Vanatori Neamt, structura a Regiei Romsilva care are in administrare si o rezervatie de zimbri, au furat, la plecare, motanul-mascota al locului Pentru recuperarea animalului, administratorii parcului au postat un mesaj pe pagina oficiala de Facebook Este vorba despre o dubita Renault, de culoare gri "Motanul are 2 ani, Chiar nu se poate asa, sa vii in vizita si apoi sa furi. Pisoiul avea zgarda, deci cine-l vedea putea sa- si dea seama ca este al cuiva, ca nu este vreun exemplar fara stapan. L-am crescut de mic, mai are un frate si o am si pe mama lor. Sunt o iubitoare a animalelor si nu pot sa concep o asemea fapta, sa-ti insusesti ceva ce nu-ti apartine", a declarat Roxana Cojocaru, care, impreuna cu sotul, administreaza gradina zoologica de la sediul Administratiei Parcului Natural Vanatori Neamt, potrivit monitorulneamt.ro Angajatii Romsilva au depus o plangere penala la Politia Targu Neamt pentru a-i identifica pe cei care au furat motanul.