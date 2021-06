Prima pista de alergare din Romania facuta pe acoperisul unei cladiri. Sportivii vad Bucurestiul de la 42 de metri inaltime

Pista de alergare a fost construita pe acoperisurile uneia dintre cladirile de birouri situate pe bulevardul Iuliu Maniu la intersectia cu bulevardul General Vasile Milea.Se afla la o inaltime de 42,25 de metri si este prevazuta cu doua benzi circulare care fac ocolul acoperisului, oferind o priveliste panoramica asupra Bucurestiului. Lungimea totala a pistei este de 340 de metri, incluzand si pistele cu trasee adiacente, iar cel mai mare traseu are 280 de metri, anunta retail-fmcg.ro/. La constructia pistei s-au utilizat aproxmativ 12 metri cubi de tartan, material performant pentru pistele moderne de atletism. Suprafata totala pe care se intinde pista are 904 metri patrati.A avut o perioada de executie de 4 saptamani si a avut un cost de aproape 180.000 de euro.Potrivit informatiilor furnizate de dezvoltatorul imobiliar, pista este destinata angajatilor firmelor care vor inchiria spatii in cele doua cladiri de birouri.