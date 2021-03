FOTO Un microbuz care transporta elevi a fost implicat intr-un accident in Suceava. Planul rosu de interventie a fost activat

Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs pe pe DJ 178D, in comuna Arbore.In coliziunea au fost implicate doua autoturisme si un microbuz de transport elevi.Din primele date, 5 persoane au fost ranite A fost activat planul rosu de interventie. Circulatia este restrictionata in zona pentru a permite interventia fortelor MAI.Din primele informatii, 4 adulti ar fi suferit leziuni, iar in microbuz se aflau 19 elevi, toti sunt evaluati medical la fata locului, fiind constienti si cooperanti.