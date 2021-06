Plangerea depusa la Avocatul Poporului de un detinut inchis la Rahova. Care sunt asemanarile cu cazul Dragnea

Disperat, acesta s-a adresat Avocatului Poporului care a demarat o ancheta la Penitenciarul Rahova. Verificarile au relevat faptul ca detinutul nu se plangea degeaba.Potrivit raportului Avocatului Poporului "petentul a sustinut ca nu i se administreaza medicatia specifica pentru afectiunea de care sufera. La depunerea in penitenciar a declarat - fara a aduce dovezi ca este bolnav de ... La solicitarea reprezentantului institutiei Avocatului Poporului si cu consimtamantul expres al petentului cadrele medicale ale penitenciarului au pus la dispozitie dosarul medical al acestuia. Astfel, la 18 august 2020 detinutul a fost transportat la Spitalul Cantacuzino - cabinetul Bioclinica in vederea recoltarii de probe", se arata in document.Conform sursei citate, penitenciarul a incheiat o conventie prin care 180 de detinuti cu afectiuni posibile sau dovedite urmeaza a fi supusi unor investigatii de specialitate.Concluziile reprezentantului Avocatului Poporului care a facut controlul la Rahova arata clar ca solicitarile detinutului referitoare la conditiile de asigurare a tratamentului medical "sunt sustinute in parte".Directorului penitenciarului Rahova i s-a recomandat sa faca demersuri "pentru inlaturarea efectelor produse de asigurarea defectuoasa a asistentei medicale prin luarea de masuri cu privire la angajarea de personal medical de specialitate".Probleme legate de lipsa tratamentului medical in cazul detinutilor de la Rahova a fost semnalata inclusiv de Liviu Dragnea , prin intermediul iubitei sale. Irina Tanase, partenera fostului lider social-democrat, a anuntat public in decembrie 2020 ca Dragnea este supus unei forme de tortura pentru ca timp de sase luni i s-ar fi refuzat sa faca analize de specialitate (RMN) desi acuza dureri de spate.Administratia Nationala a Penitenciarelor, in subordinea careia se afla si penitenciarul Rahova, a reactionat dupa acuzatiile Irinei Tanase, spunand ca "sistemul administratiei penitenciare asigura aplicarea cadrului legal in materia asistentei medicale, a tratamentului, ingrijirilor si medicamentelor, in mod unitar, pentru toate persoanele custodiate". Fostul lider PSD a dat in judecata Penitenciarul Rahova , iar magistratii de la Judecatoria Sector 5 au decis luni, 17 mai, ca lui Liviu Dragnea i-au fost incalcate dreptul la aparare si dreptul la sanatate.Si totusi controlul Avocatului Poporului a aratat ca la Rahova exista lipsa de personal medical de specialitate, iar institutia se conferunta inclusiv cu probeleme legate de numarul prea mic de angajati dupa o serie de pensionari si detasari in alte institutii.Directorul Penitenciarului Rahova trebuie sa anunte acum Avocatul Poporului cu privire la masurile luate in legatura cu angajari de personal medical de specialitate care sa ofere asistenta detinutilor bolnavi.