Plangere pentru corupere de minori pe numele lui Alexandru Cumpanasu. Mama unei fete s-a prezentat la politie

Surse judiciare sustin ca plangerea a fost depusa la Sectia 16 de Politie din Bucuresti , unde femeia a fost audiata. Ulterior, Parchetul Judecatoriei Sectorului 4 a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru hartuire si amenintare.Alexandru Cumpanasu este vizat si de un dosar penal pentru incitare la ura. De asemenea, Ministerul de Interne verifica modul in care acesta a ajuns sa beneficieze in 2019 de protectia Jandarmeriei.Rise Project a publicat o inregistrare audio in care Alexandru Cumpanasu ii spune unei eleve minore de 15 ani ca o "iubeste foarte mult". Publicatia a difuzat si linkuri la inregistrari audio in care Cumpanasu ii spune unei alte minore, raspunzand la o intrebare a acesteia, ca nu foloseste "Titan gel" pentru ca "m-a facut mama suficient de bine"."Te iubesc ca cumpanasa, te iubesc ca fata de 15 ani care nu te-ai lasat si ai luptat asa cum iubesc pe toti cumpanasii si la noi a spune ca ne iubim este la ordinea zilei. A folosi iubirea ca arma este cea mai puternica pentru noi", spune Alexandru Cumpanasu.Miercuri, procurorii au deschis dosar penal in rem (pentru fapte) pentru infractiunile de incitare la ura sau discriminare, in cazul lui Alexandru Cumpanasu, vizand discutiile de pe contul sau de TikTok, urmarit de aproximativ 500.000 de elevi, dupa ce mai multe persoane au sesizat ca postarile si interactiunea lui Cumpanasu cu elevii sunt mai mult decat deplasate.Cumpanasu ii prezinta pe profesori ca adversari ai elevilor si ii indeamna pe elevi la nesupunere. Un exemplu concret este cel al indemnului de a nu mai face exercitii fizice la ora de sport fiindca "inregistrarile pot fi puse pe anumite site-uri", aluzie la pedofilie.De asemenea, Corpul de control al ministrului de Interne face verificari la Jandarmerie pentru a elucida modul in care institutia a ajuns sa ii ofere lui Alexandru Cumpanasu protectie si un autoturism de lux in 2019, au declarat pentru G4Media.ro surse din Jandarmerie.Ancheta Corpului de control a fost declansata de un raport din august 2020 al Curtii de Conturi, care a stabilit un prejudiciu de 400.000 in bugetul Jandarmeriei ca urmare a crearii dispozitivului de protejare a lui Cumpanasu. Mihai Fifor , ministrul PSD de Interne de la acel moment, a fost cel care a decis realizarea dispozitivului de protectie.