A fost aprobat planul pentru deratizare si dezinsectie in Bucuresti

Proiectul de hotarare pe aceasta tema a fost adoptat cu 51 de voturi pentru si o abtinere. Hotararea a fost votata cu un amendament formulat de primarul general, Nicusor Dan Miercuri, 19 mai, a avut loc o sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti , dupa ce grupul PSD a cerut aprobarea programului de deratizare si dezinsectie pe anul 2021.O sedinta de indata, dedicata dezbaterii aceluiasi proiect, a avut loc si in cursul zilei de marti, insa aceasta a fost inchisa la putin timp de la incepere, deoarece votul privind ordinea de zi a intrunit doar 20 de optiuni favorabile, 14 "impotriva" si 17 abtineri.Proiectul prevede frecventa cu care sa se realizeze activitatile de dezinsectie si deratizare in spatiile deschise din domeniul public si privat al Municipiului Bucuresti si in spatiile comune inchise ale cladirilor (casa scarii, subsol).