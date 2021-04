Premiera. Prima platforma fixa de foraj a fost instalata la peste 120 de km in largul Marii Negre

Cum a fost transportata structura metalica

Flota extinsa de platforme mobile de foraj offshore

"Astazi, 31 martie, compania romaneasca Grup Servicii Petroliere anunta instalarea cu succes, la peste 120 de km in largul Marii Negre, a primei platforme fixe de foraj din Perimetrul Ana. Momentul este semnificativ pentru istoria exploatarilor de hidrocarburi din platforma continentala, romaneasca, a Marii Negre dat fiind ca marcheaza peste trei decenii de cand, in mai 1987, devenea operationala prima instalatie de foraj petrolier din regiune", anunta GSP.Dupa 34 de ani, compania romaneasca GSP, in parteneriat cu dezvoltatorul BSOG, instaleaza prima platforma fixa care va extrage gaz din perimetrul romanesc al platformei continentale a Marii Negre."Suntem intr-un moment cheie pentru industria romaneasca, dar si pentru sectorul energetic national. A fost nevoie sa treaca 34 de ani pentru ca Romania sa isi gaseasca curajul, resursele si aliatii pentru a dezvolta proiecte noi de exploatare in platforma continentala a Marii Negre. Etapa de astazi din proiectul Midia Gas Development transmite cel putin doua mesaje. In primul rand, industria romaneasca are, din nou, capacitatea de a construi proiecte mari. Proiectele de exploatare gaz din platforma romaneasca a Marii Negre sunt sustenabile", a declarat presedintele Grup Servicii Petroliere, Gabriel Comanescu.Jacket-ul (baza platformei) pentru platforma fixa Ana a fost fabricat la Santierul Naval al GSP din Agigea. Instalatia de 1.300 de tone masoara 101 m inaltime, dintre care 69 m sunt sub nivelul marii. Jacket-ul va sustine suprastructura platformei (topside) care se afla deja construita in baza operationala GSP din Agigea si urmeaza sa fie transportata si instalata in scurt timp.Grup Servicii Petroliere este constructorul principal al primului proiect de dezvoltare pentru extractia de hidrocarburi noi din zona romaneasca a Marii Negre. Toate etapele, de la design si proiectare, fabricatie, transport si pana la instalarea efectiva a platformei sunt efectuate, in sistem integrat, de catre GSP. Structura metalica de 1.300 de tone a fost transportata la situl de instalare din perimetrul Ana de catre GSP Bigfoot 2."Operatiunea a fost una de complexitate ridicata, care a angajat o mare parte a flotei GSP: cea mai mare macara plutitoare din Marea Neagra, GSP Neptun, barja multifunctionala GSP Bigfoot 1, cu un echipaj de 160 de persoane, Barja de transport semi-submersibila GSP Bigfoot 2 si mai multe nave multifunctionale suport", spun reprezentantii GSP.Grup Servicii Petroliere este lider regional in sectorul de servicii integrate offshore pentru industria de petrol si gaze.Compania opereaza o flota extinsa de platforme mobile de foraj offshore, nave multifunctionale de asistenta si aprovizionare offshore, nave pentru constructii marine, instalare conducte submarine. Compania detine si opereaza cea mai puternica macara plutitoare din bazinul Marii Negre, GSP Neptun, cu o capacitate de 1.800 de tone.Echipele GSP au fabricat, transportat, construit si instalat cel mai mare jacket cu topside din Marea Neagra, la Akcakoca in offshore-ul turcesc.In 18 ani de existenta, compania a livrat peste 65 de proiecte foraj petrolier marin in intreaga lume, a construit si instalat sute de km de conducte submarine si a gestionat proiecte integrate de la etapa de proiectare si inginerie, pana la fabricatie, logistica, constructii, instalare si chiar dezafectare, potrivit datelor companiei.Pentru grupul GSP lucreaza peste 2.600 de experti si specialisti din intreaga lume.