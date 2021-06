Dezastrul ecologic care ameninta dezolant toata Romania. Covorul dezgustator de gunoaie format pe rau dupa ploaia de vara

Tone de gunoaie au fost filmate cum plutesc pe raul Cricovul Sarat, la intrare spre Albesti-Paleologu.Cresterea debitelor raului a antrenat cantitati uriase de PET-uri, sticle si alte deseuri, potrivit observatorulph.ro Imagini asemanatoare apar frecvent in ultimii ani in toate judetele din Romania.In ultimele zile a plouat torential in toata Romania. Pompierii au intervenit, doar pe parcursul zilei de sambata, 12 iunie, in localitati din sapte judete si in municipiul Bucuresti , unde s-au produs inundatii, dupa ce a plouat torential. Apa a fost evacuata din zeci de gospodarii, dar si din case, subsoluri, beciuri si de pe strazi Conform datelor publicate, sambata seara, pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), in intervalul orar 08,00 - 21,00 au fost inregistrate probleme in judetele Arges, Buzau, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si in Capitala, intervenindu-se pentru evacuarea apei din 15 case, 38 curti, 17 subsoluri/beciuri (inclusiv la trei operatori economici si la o scoala), precum si de pe trei strazi.De asemenea, in judetul Constanta, circulatia rutiera a fost temporar afectata de apa si aluviuni pe DN 38, iar o persoana ramasa blocata cu autoturismul pe carosabil a fost extrasa din zona in siguranta.