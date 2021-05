Ploi torentiale, in prag de vara. In Arges, sapte localitati au fost inundate VIDEO

Conform datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, in judet au fost sesizate situatii in care apa a patruns in gospodarii din localitatile Bascov, Bradu, Harsesti, Merisani, Recea, Costesti si cartierul Prundu din Pitesti."Apa este de adancimi mici, iar pompierii au actionat pentru extragerea apei dintr-un beci din localitatea Merisani si dintr-o locuinta din localitate Harsesti", transmite ISU Arges.In comuna Bradu, canalizarea nu a facut fata debitului mare de apa.In localitatea Budeasa, vantul puternic a rupt crengile mai multor copaci, autoritatile locale intervenind pentru deblocarea unui drum.Inundatii s-au inregistrat si in judetul vecin, Dambovita.