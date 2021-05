Politistii locali din Ploiesti aduc adeverinte medicale ca nu pot lucra noaptea. Ce solutie a gasit primarul pentru a-i verifica

Edilul mai reclama ca, dupa ce mobilierul stradal din oras a fost vandalizat, a mers pe jos prin oras si nu a intalnit nici macar un politist local."Vom trimite o adresa catre CAS pentru o reverificare a ceea ce inseamna documentele medicale care stau la baza unor decizii cel putin ciudate si a unor incadrari ciudate a ceea ce insemana politistil locali. Sunt 102 politisti locali la ordine publica, 10 dintre ei nu pot lucra decat la schimbul unu, este actul medical, pentru ca au tensiune, unii dintre ei. Vreau sa fie foarte clar: empatizez foarte mult cu cei care sufera, cu cei care intr-adevar sunt bolnavi, cu cei care intr-adevar au probleme medicale, dar imi este foarte greu sa inteleg cum cineva care are o problema medicala gen tensiune poate lucra doar schimbul unu, nu schimbul doi si trei. Toate aceste documente sunt emise de catre societati comerciale care desfasoara activitati medicale, de catre cabinete medicale si, cu tot respectul pentru meseria fiecaruia, trebuie facuta o verificare. Avem aceeasi situatie la nivel de dispecerat: este un domn care poate lucra doar ziua, noaptea, nu, si are act medical in sensul asta. (...) Nu se poate...Cand 10% din efectivele Politiei Locale legate de ordine publica nu pot desfasura activitatea decat din cand in cand, pe romaneste, avem o problema in sensul asta pentru ca poate asta este unul dintre motivele pentru care ii vedem mai rar pe strada", a declarat primarul municipiului Ploiesti , Andrei Volosevici, marti, intr-o conferinta de presa.Edilul, cunoscut ploiestenilor pentru faptul ca se deplaseaza frecvent prin oras pe jos, precizat ca a mers zilele trecute timp de o ora prin oras fara a vedea un politist local la datorie, in conditiile in care cu doua zile inainte in oras mobilierul stradal fusese vandalizat.El a mentionat ca graficul politistilor locali arata ca acestia ar fi trebuit sa fie la datorie.