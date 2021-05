Pneumolog roman, despre prioritatile urmatoarei perioade: "Trebuie ca in perioada urmatoare sa ne axam pe patologia non-COVID"

"Daca cel putin in ultimul an ne-am axat pe aceasta patologie devastatoare SARS-CoV-2, COVID-19, trebuie ca in perioada urmatoare sa ne axam pe patologia non-COVID si pe pacientii care au avut un acces mai limitat la sectiile noastre. Un pacient care este bine tratat trebuie si poate avea o viata normala, putand face chiar si sport de performanta. Ultimul an ne-a deschis portile spre telemunca, spre telemedicina si trebuie sa fructificam acest lucru si sa intarim un parteneriat intre medicul de familie, medicul specialist si pacient.Aplicatiile pe smartphone ne pot ajuta sa monitorizam pacientul mai usor si sa avem un contact mai rapid cu el. Orice pacient care pleaca din cabinetul medicului specialist trebuie sa aiba un plan de actiune, sa stie ce face cand situatia se inrautateste, cum sa-si creasca sau sa-si scada tratamentul.Monitorizarea simptomatologiei trebuie sa fie pe termen scurt si pe termen lung. De asemenea, pacientilor trebuie sa li se descrie simptomele (setea de aer, dispneea, suierul respirator), pentru ca de multe ori ei au aceste simptome, dar nu le recunosc, simptome care sunt date de o exacerbare a acelei patologii. Pacientul trebuie educat sa faca regulat vizita la medicul sau", a aratat pneumologul Cristian Oancea, intr-o conferinta de presa organizata de SRP cu prilejul Zilei Mondiale a Astmului 2021.El a punctat ca, in ultimul an, spitalul a realizat programul "Pneumocontrol" si pe smartphone pentru cei care au astm, BPOC sau au trecut prin COVID si care pot alege patologia, fiind indrumati spre un plan de actiune. De asemenea, a fost pus la dispozitia pacientilor si un program de exercitii respiratorii."Din nefericire, accesul la explorari functionale a fost limitat in ultimul an. Acesti pacienti si-au continuat tratamentul sub supravegherea medicului de familie, dar acum, sperand ca pandemia trece, noi deschidem tot mai multe zone albe (in spital - n.r.), pentru ca pacientii care au stat in umbra pana acum sa revina la reevaluare. Nu cunoastem numarul noilor imbolnaviri de astm in judetul Timis, pentru ca in acest an a scazut mult rata de adresabilitate a astmaticilor catre noi, a ajuns la un minim istoric, dar cei care sunt in tratament si cu care am pastrat legatura telefonic sau prin telemedicina au mers bine, in stationar", a explicat doctorul Cristian Oancea.El a subliniat ca purtarea mastii a avut mai multe efecte benefice, in sensul ca a scazut numarul contaminarilor cu gripa sezoniera, clasica, dar si al crizelor de astm la diverse polenuri, inclusiv la ambrozie.Potrivit pneumologului, astmul este o boala cronica fara sanse de vindecare deplina, dar tratamentele o pot tine sub control.In acest an, SRP lanseaza proiectul "casapneumologilor.ro", o platforma care isi propune sa ofere informatii medicale, dar si o harta a pneumologilor romani ce permite localizarea si identificarea unui specialist intr-o anumita zona. De asemenea, o aplicatie va facilita, prin intermediul unui call-center, programarea la un medic pneumolog inscris in platforma.