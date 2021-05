Podul suspendat de la Braila a primit si ultima autorizatie. Cand vor fi dati in folosinta primii 10 kilometri VIDEO

"La inceput de mandat spuneam ca, din cauza intarzierilor din trecut, exista riscul ca Podul de la Braila sa ramana muzeu. Incepuse constructia podului, dar drumurile de legatura nu fusesera incepute in acelasi timp si nu aveau nici macar autorizatie de construire. Am mai spus si ca ne vom lupta ca sa NU se intample acest scenariu nefericit. Azi am facut un mare pas catre evitarea scenariului "muzeu", prin emiterea autorizatiei de construire pentru cei 15km de drum nou, care fac parte din aceasta investitie, pe baza documentatiei tehnice la care a lucrat constructorul in aceste luni" a anuntat ministrul pe Facebook Totodata, ministrul anunta ca are promisiunea constructorului ca la sfarsitul anului viitor podul se va deschide impreuna cu 10km din drumurile de legatura."Si O VESTE FOARTE BUNA: avem promisiunea constructorului ca podul NU va ramane "muzeu". La sfarsitul anului viitor, podul se va deschide impreuna cu 10km din drumurile de legatura, respectiv relatia Braila-DN22 (Smardan-Macin), astfel incat podul sa poata fi deschis traficului din prima zi. Acum asteptam ca firma de constructii sa se apuce in forta de lucrarile la drumurile de legatura. Intre timp, saptamana trecuta, a inceput ridicarea platformei de lucru a Podului suspendat de la Braila . Operatiunea va dura doua luni si jumatate, urmand sa fie ridicate cele doua cabluri principale de otel peste pod, care vor sustine tablierul", a scris ministrulPodul de la Braila va avea trei deschideri: o deschidere principala (1120 m) si doua deschideri laterale de 489,65 m pe malul Braila si 364,65 m pe malul Tulcea. De o parte si de alta sunt doua viaducte de acces in lungime de cate 110 m fiecare. In total, podul de la Braila va masura aproape 2 kilometri, iar pe langa el se construiesc si alti 23 de kilometri de drum expres.Dupa ridicarea celor doua turnuri, care vor avea fiecare 192,64 metri si vor fi practic cele mai inalte constructii din Romania (dincolo de cosuri de fum sau antene), va urma operatiunea de ridicare a cablurilor uriase de otel care vor sustine tablierul podului.