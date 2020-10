Haosul de pe podul Ciurel: La scurt timp dupa inaugurare, trotuarul este demolat pentru ca autobuzele sa poata lua curba

Autobuzele STB care nu pot vira fara sa urce pe trotuar

Imaginile publicate de G4media.ro surprind noile lucrari la podul Ciurel, inaugurat pe 19 septembrie de Primaria Capitalei.Brigada Rutiera a Politiei Romane a transmis, pe 23 septembrie, la solicitarea Ziare.com, ca administratia publica locala cauta solutii pentru a rezolva aglomeratia de pe podul Ciurel.Podul Ciurel, cunoscut bucurestenilor drept "cel mai scump viraj la stanga" sau "pasajul care nu duce nicaieri" a fost inaugurat sambata, 19 septembrie, de Primaria Capitalei, iar criticile au continuat la adresa acestui obiectiv de infrastructura nefinalizat, in opinia specialistilor din domeniul infrastructurii.In prezent, singura utilitate a constructiei incepute in timpul mandatului fostului primar Sorin Oprescu este ca face transferul de pe Splaiul Independentei pe Soseaua Virtutii. Chiar si asa, masinile raman blocate la capatul pasajului din cauza ca se sugruma circulatia de pe trei benzi pe una singura, fiind necesara interventia politistilor din Brigada Rutiera.Pe de alta parte, la capatul podului, care ar fi trebuit sa fluidizeze circulatia pe bulevardul Iuliu Maniu prin asigurarea unei legaturi cu Autostrada A1, strada se opreste brusc in apropierea Lacului Morii, fara a avea o continuare asa cum era proiectat initial.La inaugurarea podului Ciurel, autobuzele liniei 601, ale Societatii de Transport Bucuresti (STB), erau obligate sa urce pe trotuar pentru a vira la urcarea pe podul Ciurel.In filmarea publicata pe Facebook se remarca cum soferul unui autobuz 601, care circula pe traseul Semanatoarea-Piata Rosetti, este nevoit sa urce pe trotuar pentru a realiza virajul la dreapta, ceea ce indica faptul ca breteaua podului este prea ingusta pentru flota de transport in comun din Capitala.