Tanara politista laudata de sefi pentru c-a salvat viata unei fetite de 3 ani: "Cand am luat-o in brate mi-au lacrimat imediat ochii"

Tanara a negociat cu tatal fetitei, aflat sub influenta alcoolului si inarmat cu un cutit, astfel incat acesta a fost convins sa o lase pe copila in grija politistei. Gestul acesteia este remarcat si pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne:"Ne-am bucura daca povestea Iuliei se va viraliza cel putin la fel de mult cum, zilele trecute, s-a viralizat fotografia cu politista surprinsa in trafic, langa masina de serviciu! Astazi, Iulia, a reusit sa salveze viata unei fetite de 3 ani.Tatal fetitei, cunoscut cu anumite afectiuni si sub influenta bauturilor alcoolice, le-a scos cu violenta din casa pe mama si bunica acesteia, apoi a amenintat ca va ucide fata cu o maceta.Iulia a reusit sa negocieze cu barbatul. Dupa o discutie de aproximativ 20 de minute, l-a convins sa ii ofere fetita in siguranta!"- Cand am luat-o in brate mi-au lacrimat imediat ochii , de parca era copilul meu!In momentul in care i-am dat mamei fetita, am simtit in ochii acestia o bucurie pe care nu o pot exprima!"Dupa aceasta scena, barbatul s-a predat politistilor aflati la fata locului si s-a intocmit un dosar penal pe numele sau. Iulia este politista de 3 ani in cadrul Biroului de Ordine Publica al Municipiului Botosani.Felicitari!"Tatal fetitei a fost dus la spital si internat la sectia de Psihiatrie si este cercetat pentru violenta in familie si amenintare.