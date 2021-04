Un politist de la Rutiera nu stie sa citeasca aparatul radar. Cum a scapat un om de afaceri de amenda si de suspendarea permisului

Soferul este un om de afaceri din Bucuresti , patron al unei societati de consultanta. Acesta s-a folosit de eroarea politistului in fata judecatorului si a obtinut la prima instanta exonerarea de la plata amenzii ceea ce a atras si anularea sanctiunii complementare privind suspendarea permisului de conducere pe o perioada de 90 de zile. A fost mentinuta sanctiunea avertismentului pentru ca nu avea asupra sa toate documentele prevazute de lege.Actiunea Politiei Rutiere a avut loc in 17 mai 2020, in municipiul Aiud, judetul Alba. Barbatul (M. Calin) a fost amendat cu suma de 1.305 de lei si i s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule dupa ce ar fi fost surprins cu viteza de 109 km/ora in localitate. Soferul a precizat in plangere ca cel mai probabil a depasit viteza de 50 km/ora, dar nu a ajuns pana la cifra trecuta in procesul-verbal.Reprezentantii Politiei au solicitat respingerea plangerii pe motiv ca viteza a fost masurata cu un aparat care detine buletin de verificare metrologica, iar setarile sunt efectuate in concordanta cu particularitatile autoturismului pentru a se asigura o masurare corecta a vitezei. Potrivit IPJ Alba, aparatul radar de tip Autovision permite operatorului radar sa aleaga intre tipul de utilizare, in miscare sau stationar si realizeaza functia de autotestare automat. In momentul punerii in functiune a acestuia nu ar fi necesara vreo interventie din partea operatorului radar.In cadrul procesului a fost solicitata inregistrarea video de pe aparatul radar. Magistratul a concluzionat dupa vizionarea inregistrarii ca soferul are dreptate. A stabilit ca, in realitate, autoturismul circula cu 93 km/ora, viteza trecuta in dreptul literei T de pe ecranul radarului si nu 109 km/ora, care aparea in dreptul literei L. Indicatia din dreptul literei T reprezinta masina (target) urmarita de aparatul radar, in timp ce viteza ce apare la L este cea care poate fi blocata (lock) de politistul rutier pe ecran timp de maxim un sfert de ora sau pana la urmatoarea utilizare a acestuia. Astfel, judecatorul a precizat ca viteza de 109 km/ora "indica doar viteza cea mai mare inregistrata si blocata, fara a exista certitudinea ca aceasta este viteza reala cu care a circulat petentul"."Chiar daca se confirma depasirea vitezei legale pe sectorul de drum monitorizat de aparatul radar, instanta nu poate modifica sanctiunea aplicata, ea fiind limitata in a verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal contestat si cum cele doua viteze mentionate implica sanctiuni diferite, singurul remediu il reprezinta anularea procesului verbal de contraventie. Prin urmare, temeinicia actului de sanctionare a fost infirmata prin probatoriul administrat in mod nemijlocit in cursul judecatii si nu poate fi atrasa raspunderea contraventionala a petentului care trebuie dovedita in mod temeinic, printr-un proces-verbal ce cuprinde imprejurarile exacte in care a fost savarsita fapta", a concluzionat magistratul de la Judecatoria Aiud.IPJ Alba a contestat hotararea instantei de fond, iar procesul s-a transferat la Tribunalul Alba unde nu a fost stabilit deocamdata un termen de judecata.T - tinta (Tqrget), viteza instantanee a autovehiculului care se masoara la momentul specificat pe inregistrarea video/foto;L - viteza blocata (Lock), viteza instantanee masurata la apasarea unei taste de pe telecomanda si mentinuta pe ecran si inregistrarea video pana la o noua apasare a tastei sau scurgerea unui interval de timp de 15 minute;P - viteza de deplasare a autospecialei care efectueaza masurare vitezei;I - valoare de viteza setata de operatorul radar (poate sa fie viteza legala care se aplica in locul unde se efectueaza masurarea vitezei);