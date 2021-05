Polita RCA, obligatorie si pentru masinile care nu circula, a decis Curtea Europeana de Justitie. Autoritatile romane vor trebui sa modifice legislatia interna

Decizia recenta a CJUE e similara uneia din 2018, ce stabileste ca cei care au masini inmatriculate functionale sunt obligati sa incheie o asigurare RCA chiar daca nu mai vor sa le conduca si le tin parcate in curte sau in garaj, transmit potrivit AvocatNet.ro. Astfel, potrivit deciziei de joi a CJUE, "[i]ncheierea unui contract de asigurare obligatorie de raspundere civila auto este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat intr-un stat membru si nu a fost retras in mod legal din circulatie".Decizia CJUE vizeaza un litigiu din Polonia, in care o colectivitate locala a devenit proprietar (in baza unei decizii de confiscare) al unei masini nefunctionale, care a fost casata si radiata ulterior. Dupa ce masina a fost radiata, Fondul de Garantare a Asigurarilor din Polonia a amendat entitatea cu aproape 1.000 de euro pentru neincheierea unei polite RCA pe toata perioada in care a fost proprietar, chiar daca masina nu era functionala.Deciziile date de CJUE sunt obligatorii pentru toate instantele din Uniunea Europeana care se confrunta cu cazuri asemanatoare, dar autoritatile trebuie, de asemenea, sa tina cont de ele, in vederea ajustarii legislatiei interne.