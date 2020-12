Politia Locala a Sectorului 1 face verificari privind depozitarea ilegala de deseuri pe domeniul public. Ce amenzi se dau pentru astfel de fapte

Prestatorul serviciului de salubritate nu a mai ridicat, in ultimele saptamani, deseurile de pe domeniul public deoarece nu a mai fost platit din luna iunie, iar restantele se ridica la 100 de milioane de lei, arata reprezentantii Primariei."Cat de curand posibil, vom implementa solutii in interesul comunitatii locale, inclusiv crearea unei companii de salubrizare care sa fie controlata de Consiliul Local. Saptamana aceasta vom pune in dezbatere publica un proiect de hotarare de consiliu care presupune tarife mai mici pentru agentii economici", afirma primarul Clotilde Armand "Locuiesti in Sectorul 1 sau esti agent economic cu sediul in aceasta zona administrativa? Inseamna ca faci parte din comunitatea locala si trebuie sa te ingrijesti si de spatiul de dincolo de usa propriei locuinte sau a sediului in care iti desfasori activitatea. Strazile si trotuarele pe care circulam trebuie sa fie la fel de curate ca acasa pentru ca ele reprezinta cartea noastra de vizita ca si comunitate.Din pacate, insa, in ultima perioada, pe domeniul public al Sectorului 1 au rasarit mormane de gunoaie care nu ne fac cinste si ne pun in pericol si sanatatea, mai ales in actualul context pandemic. Depozitarea deseurilor pe strazi, trotuare sau spatii verzi este strict interzisa si atrage sanctionarea contraventionala cu amenzi cuprinse intre 2.000 de lei si 5.000 de lei", se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni, de Primaria Sectorului 1.Sursa citata mentioneaza ca Politia Locala a inceput o campanie de informare a cetatenilor si agentilor economici care isi desfasoara activitatea in Sectorul 1 pentru a le reaminti aceste obligatii legale si pentru a-i identifica si sanctiona pe cei care le incalca. Primele zone vizate sunt: Zona Garii de Nord, Chitila-Triaj, Bd. Ion Mihalache, Str. Marginei, Str. Aeroportului, Str. Carierei, Drumul Garii, Drumul Poiana Pietrei, Str. Nades, Drumul Regimentului, Mendeleev, Piata Amzei, Nicolae Golescu, Episcopiei, George Enescu, Calea Dorobantilor, Calea Floreasca etc.De asemenea, Primaria Sectorului 1 precizeaza ca echipaje ale Politiei Locale vor face verificarile in teren in permanenta, 24 de ore din 24, iar pentru identificarea persoanelor care nu respecta regulile privind depozitarea deseurilor vor fi folosite camerele de supraveghere amplasate pe domeniul public.Conform sursei citate, in ultimele saptamani, prestatorul serviciului de salubritate a refuzat sa ridice deseurile de pe domeniul public deoarece nu a mai fost platit din luna iunie, iar facturile restante se ridica la suma de 100 de milioane de lei."Este rodul fostei administratii care ne-a oferit acest << cadou >> de sarbatorile de iarna. Intrucat am constatat neconcordante intre facturile emise si neachitate si serviciile efectiv prestate, nu putem plati facturi incorect intocmite. Imi doresc ca pretul platit sa fie cat mai corect si cat mai mic pentru ca, in prezent, Sectorul 1 plateste pentru salubrizare un pret pe cap de locuitor de peste 3 ori mai mare decat Sectorul 3. Pentru rezolvarea acestei probleme, cat de curand posibil, vom implementa solutii in interesul comunitatii locale, inclusiv crearea unei companii de salubrizare care sa fie controlata de Consiliul Local. Saptamana aceasta vom pune in dezbatere publica un proiect de hotarare de consiliu care presupune tarife mai mici pentru agentii economici", a declarat primarul Clotilde Armand, conform comunicatului.Primaria Sectorului 1 precizeaza ca ridicarea deseului menajer de la populatie va ramane in continuare gratuita, cu conditia ca acesta sa nu fie depozitat ilegal pe domeniul public.Compania de salubritate Romprest SA, care asigura curatenia in Sectorul 1 al Capitalei, a anuntat, in 27 noiembrie, "limitarea temporara a activitatilor din cadrul serviciului de salubrizare", invocand faptul ca, din luna iulie, firma "finanteaza integral" serviciile de salubritate pentru acest sector si a ajuns sa angajeze cheltuieli suplimentare pentru a putea asigura in continuare curatenia. Compania sustinea ca nu va fi afectata activitatea de colectare a deseurilor de la populatie si de la firme.Citeste si: