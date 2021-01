Nicusor Dan anunta prima masura in cazul poluarii din Capitala. Politistii si comisarii de mediu vor masura calitatea aerului cu o statie mobila

Politistii si comisarii de mediu vor actiona impotriva depozitelor ilegale de deseuri

"A fost agreat astazi protocolul de colaborare dintre Primaria Capitalei, Garda de Mediu si primariile de sector. Astfel, de la 1 februarie, in fiecare sector, vor functiona echipe mixte formate din cate patru comisari de la Garda de Mediu si patru politisti locali.Primaria Municipiului Bucuresti va pune la dispozitia acestor echipe. In doua saptamani evaluam implementarea proiectului", a scris edilul general pe Facebook Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, anunta pe 6 ianuarie ca echipe mixte de control formate din comisarii de mediu, reprezentanti ai Politiei locale si ai Politiei Romane vor actiona, incepand cu data de 1 februarie, impotriva tuturor celor care depoziteaza ilegal deseuri."Bucurestiul trebuie sa devina un oras smart, iar asta inseamna in primul rand un oras sanatos, in care regulile de mediu sunt respectate. De aceea, trebuie sa actionam ferm impreuna, indiferent ca vorbim despre poluarea aerului sau despre managementul deseurilor, principalele probleme ale Capitalei Sunt convins ca putem avea rezultate in acest sens doar printr-o viziune comuna intre noi, autoritatea care reglementeaza protectia mediului din Romania si dumneavoastra, cei care puteti implementa masuri concrete si cu efecte cuantificabile in viata comunitatii bucurestene", a spus oficialul, citat intr-un comunicat de presa al ministerului.Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat luni, 25 ianuarie ca nu a gasit la minister o analiza stiintifica a fenomenului poluarii in Bucuresti , motiv pentru care va incepe demersurile pentru cercetarea oficiala a cauzelor.Agentia pentru Protectia Mediului da vina pe trafic pentru poluarea din Bucuresti