Politia Capitalei si Parchetul verifica discutiile lui Alexandru Cumpanasu cu minori, pe TikTok. "Esti o fata dezvoltata", una dintre remarcile "Profului online"

Potrivit G4Media , politistii verifica daca activitatea lui Cumpanasu se incadreaza in printre faptele prevazute de Codul Penal. Cumpanasu, fost candidat la prezidentiale a purtat mai multe discutii cu aluzii sexuale pe platforma TikTok.Astfel, unei minore i-a spus "tu ai un par frumos, esti o fata destul de dezvoltata", iar in alte discutii a vorbit despre "dotarile" sale naturale.Contul prin care Cumpanasu incurajeaza ura fata de scoala, minister si profesori se numeste "profu.online" si a ajuns sa fie urmarit de peste 500.000 de copii din Romania. Totodata, cu sustinerea acestuia, minorele danseaza intr-un mod necorespunzator si transmit prin videoclipuri mesaje dusmanoase cadrelor didactice."Profu online" se filmeaza pe bancheta din spate a masinii in timp ce face interventii pline de vulgaritati, videoclipuri care atrag peste o suta de mii de aprecieri. Intr-un videoclip de 100.000 de aprecieri, Cumpanasu sustinea afirmatii exagerate conform carora organizatiile internationale au interzis utilizarea telefonului la scoala online, iar in alt videoclip de 121.000 de aprecieri spune ca o profesoara care da teste scurte elevilor este obisnuita "cu maxim 15 minute".