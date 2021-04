Politia Constanta a dat amenzi de 2.200 de lei in trei zile pentru coji de seminte aruncate pe jos. Cei surprinsi au fost pusi sa stranga

"Spartul semintelor se pare ca a devenit un sport national. In doar trei zile, politistii locali au aplicat 9 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 2200 lei pentru aruncarea cojilor de seminte pe domeniul public. De asemenea, toate persoanele surprinse aruncand pe jos cojile au fost puse sa curete mizeria facuta pe trotuare, in parcuri sau la locurile de joaca", anunta Primaria.O femeie surprinsa de politisti in timp ce rupea flori, nu a scapat nici ea de amenda, se mai precizeaza in aceeasi postare:"De lipsa de bun-simt a dat dovada si o femeie care a fost surprinsa de un echipaj de politie locala in timp ce scotea din casetele florale bulbi de lalele si a rupt mai multe lalele pentru a-si confectiona un buchet.Persoana in cauza, depistata de politistii locali in zona centrala a Constantei, a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 1500 lei pentru distrugerea spatiului verde.Aceasta fapta vine la doar cateva zile dupa ce 4 minori au fost surprinsi de agentul de paza in parcul din Tomis II in timp ce smulgeau lalele. Au lasat sacul si au fugit la vederea paznicului, astfel ca prejudiciul a fost recuperat (30 de bulbi de lalele).☎️Dispeceratul Directiei Generale Politia Locala: 0241.484.205"