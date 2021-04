Politist bucurestean, prins de sefi la salonul de infrumusetare. Se pensa chiar in timpul programului

Descoperirea a fost facuta de sefii lui atunci cand a aparut o urgenta, iar toate echipajele din zona au intervenit. Mai putin agentul de politie, care inca nu terminase procesul de infrumusetare.Cosmeticiana l-a dat insa de gol, iar jandarmul care participa la misiunea comuna de patrulare a confirmat informatia.Jandarmul a intocmit un raport in care a explicat situatia. Agentul de la sectia 23 de politie este verificat de catre superiorii lui. El ar fi mintit in raportul intocmit la iesirea din tura si a spus ca nu a fost la niciun salon de infrumusetare, dar o angajata a acelui salon a declarat ca politistul a mers la ea in acea seara."La data de 23 ianuarie a.c., un politist de la Sectia 23 Politie a facut demersuri pentru a se programa la un salon de cosmetica, ulterior deplasandu-se la acesta in timpul programului de lucru. La nivelul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti s-a declansat o ancheta interna pentru a stabili toate imprejurarile referitoare la acest eveniment", se arata in comunicatul Politiei.Incidentul a avut loc la inceputul acestui an.