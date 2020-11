Inexplicabila moarte a tanarului politist din Brasov, fara comorbiditati, rapus de Covid. Cum i s-a deteriorat accelerat starea de sanatate

Ionut Hanganu era internat la Spitalul Judetean din Brasov si a murit joi dimineata, 5 noiembrie, in jurul orei 4:00. El a ajuns la spital in urma complicatiilor aparute, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19."A fost intubat. Avea nevoie de oxigen. A fost internat la Spitalul CFR, am inteles, trimis la noi in reanimare pentru ca era nevoie de oxigen si dupa aia a fost intubat. Asta e tot ce stiu", a declarat Marius Leonte, purtatorul de cuvant al SCJU Brasov.Intr-o postare de pe pagina sa de Facebook , politistul Marian Godina care lucreaza tot in cadrul IPJ Brasov, la fel ca tanarul decedat, a spus ca politistul diagnosticat cu COVID-19 nu avea comorbiditati. "Colegul nu avea nicio alta boala", a scris Godina, pe Facebook.IPJ Brasov a transmis intr-un comunicat de presa ca "deplange stingerea fulgeratoare din viata" a colegului lor, subcomisarul de politie Ionut Hanganu, in varsta de 34 ani, din cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Brasov."De-a lungul carierei, in urma evaluarilor, colegul nostru a primit numai calificatul foarte bine. Pe aceasta cale, aducem un ultim omagiu celui care a fost un bun coleg, trecerea sa in nefiinta reprezentand o mare pierdere pentru Inspectoratul de Politie Judetean Brasov si Sectia Regionala Politie Transporturi Brasov, lasand in sufletele noastre un imens regret si o adanca tristete", precizeaza IPJ Brasov.Potrivit Politiei Brasov, subcomisarul Ionut Hanganu a absolvit Liceul Militar "Neagoe Basarab" Buzau in anul 2005, iar in anul 2010 a absolvit Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti , fiind repartizat sa isi desfasoare activitatea in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, in domeniul investigatiilor criminale.In urma promovarii unui concurs, in luna martie a anului 2020, Ionut Hanganu a fost numit sef birou Investigatii Criminale in cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Brasov.