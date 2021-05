Soferul beat care a lovit un politist cu capul in momentul incatusarii, lasat in libertate. "Agresorul nu prezinta pericol social" VIDEO

Sindicatul Europol afirma ca zeci de cunoscuti ai barbatului au inconjurat agentii de politie, incercand sa-l scape. Sindicalistii sunt nemultumiti ca agresorul nu a fost retinut de procuror.Politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova au observat un autoturism care se deplasa sinuos motiv pentru care politistii au pornit in urmarirea acestuia, folosindu-se semnalele acustice si luminoase."Ulterior, pe aceeasi strada conducatorul autoturismului in cauza a oprit autoturismul si a incercat sa patrunda in curtea unui imobil. Politistii au reusit prinderea conducatorului auto, care in momentul incatusarii ar fi lovit cu capul in zona fetei unul din politisti. Cel in cauza a fiind condus la sediul sectiei pentru audieri", a transmis IPJ Dolj.Sursa citata mentioneaza ca politistii l-au identificat pe soferul respectiv, fiind vorba de un barbat de 31 de ani din Craiova. El a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o alcoolemie de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind dus la spital pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In cauza politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice. Totodata, a fost instiintat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj.Sindicatul Europol a informat ca in momentul in care politistii au incercat sa-l imobilezeze pe barbatul respectiv cunoscutii acestuia au incercat sa creeze o busculada pentru a-l scapa."Veti auzi pe fundal comentariile oamenilor, care mai de care, si tentativele acestora de a-l elibera pe barbat. Unul dintre ei chiar striga nervos, in timp ce tragea de politisti, ca el vrea sa intre in curte si nu poate de masina politiei. Este dovada vie a degradarii societatii in care traim si a unor comunitati unde legea este pentru fraieri iar cand un membru de-al lor este in pericol, sunt dispusi sa recurga la violente pentru a-l scapa", a transmis Europol.Sursa citata mentioneaza ca politistii au fost inconjurati de zeci de persoane."Interventia prompta a celorlalte echipaje a facut ca in acest moment sa nu vorbim despre o tragedie, dar cu toate acestea unul dintre politisti a fost lovit cu capul in fata de catre agresor suferind o fractura de piramida nazala pentru care s-au stabilit preliminar 16 zile de ingrijiri medicale, atestate de certificatul medico-legal", a mentionat Sindicatul Europol.Sindicatul a mai transmis ca agresorul nu a fost retinut de catre procuror."Dupa retinerea autorului si conducerea la sediul politiei pentru intocmirea actelor premergatoare de conducere a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice si ultraj, << surpriza >> a venit din partea procurorului, care a refuzat sa il retina pronuntandu-se cu replica bine cunoscuta: << Agresorul nu prezinta pericol social >> . Iar in antiteza, va reamintim ca un barbat din Sighetul Marmatiei a fost arestat 30 de zile pentru ca a trimis un fax in care aducea injurii si amenintari unui judecator", a mentionat Sindicatul Europol.