Cum au ajuns trei politisti din Cluj sa plateasca reparatiile unui bolid de lux sechestrat intr-un dosar de proxenetism

Cat timp a stat parcata in curtea IJP Cluj, masina marca Mercedes s-a degradat si nu a mai pornit atunci atunci cand proprietarul a venit sa o ridice. Fiind vorba despre o masina de lux, cheltuielile cu reparatiile au fost pe masura: peste 10.000 de euro, bani pe care trebuie sa-i plateasca acum politistii care au instrumentat dosarul de proxenetism."Totul s-a spart in capul unor politisti care au instrumentat dosarul de proxenetism. Procurorii nu l-au documentat foarte bine, astfel ca intr-un final persoana a fost achitata, doar ca intre timp a fost dispusa indisponibilizarea unui autoturism de lux, care a fost parcata in singurul loc disponibil, in curtea IPJ Cluj. Persoana, dupa ce a venit sa-l ridice, a avut un deviz de vreo 10.000 de euro pentru reparatii, pentru ca masina a stat vreo sapte ani in curte si evident ca s-a degradat. Si cine a platit? A venti IPJ-ul si a spus ca nu-i apartine responsabilitatea pentru ca actul in sine a fost semnat de agentul X si ofiterul Y care vor raspunde in consecinta. A fost un proces si acum trebuie sa li-i se retina banii. Este inuman sa vezi ca, actionand in interesul profesiei, ajungi sa raspunzi individual", a declarat, pentru ziare.com, Cosmin Andreica, liderul sindicatului EUROPOL Intreaga situatie a fost relatata inclusiv pe site-ul oficial al sindicatului. Conform sursei citate, politistii din cadrul BCCO Cluj-Napoca "au pus sechestru in anul 2014 pe o masina marca Mercedes a unui cetatean cercetat pentru proxenetism, care pana in 2017 a stat in curtea BCCO, sub cerul gol si a ajuns sa se degradeze. In cadrul procesului intentat, MAI si IGPR s-au spalat pe maini de orice raspundere, spunand ca cei trei dintre colegii nostri s-au ocupat de sigilarea masinii".Pe parcursul cercetarilor proprietarul a incercat sa-si recupereze masina si a contestat masura dispusa prin ordonanta procurorului , cererea acestuia fiind respinsa. Ulterior barbatul a cerut ca masina sa fie tinuta intr-un loc ferit de ploaie, zapada sau alte intemperii ori sa i se permita sa puna o prelata de protectie peste ea, insa nu i s-a acceptat niciuna dintre variante, sustin reprezentantii EUROPOL.Dupa ce si-a reparat masina, proprietarul a actionat in judecata MAI si IGPR, dar si pe cei trei politisti care au instrumentat dosarul. Potrivit EUROPOL, instanta de judecata a hotarat ca "Paratilor (colegilor nostri) le apartine in mod direct raspunderea cu privire la decizia de a nu face aplicarea prevederilor art. 5 teza I din Normele specifice privind organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele ridicate, ce reprezinta Anexa nr.2 a Ordinului MAI nr.73/2013". Vina politistilor a fost ca nu au luat masura depozitarii vehiculului in camera de corpuri delicte cea mai apropiata, desi acestia au aratat ca nu au atributii de paza a bunurilor sechestrate, ori de depozitare a lor, ei fiind lucratori de politie judiciara si doar au aplicat masura sechestrului asupra autoturismului, in baza ordonantei procurorului.MAI s-a spalat pe maini de orice responsabilitate, arata EUROPOL, precizand ca nu are nicio responsabilitate cu privire la gestionarea camerelor de corpuril delicate la nivel de IGPR."In acelasi timp, IGPR vine cu o replica similara si spune ca "nu are atributii de administrare ori gestionare a camerei de corpuri delicte a IPJ Cluj, iar lucratorii din cadrul IGPR - BCCO Cluj-Napoca au efectuat toate demersurile in vederea introducerii autoturismului marca Mercedes Benz in camera de corpuri delicte a IPJ Cluj ori de preluare a masinii de catre Politia Municipiului Dej ca urmare a declinarii dosarului penal catre Parchetul de pe langa Judecatoria Dej".Ca atare buni de plata sunt acum cei trei politisti, nu institutia in numele careia au actionat."Mie mi se pare incredibil, pentru ca noi nu avem garaje, nu avem hale, iar situatia este aceeasi de 30 de ani", a precizat Cosmin Andreica.