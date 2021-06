Doi politisti de frontiera au fost cautati toata noaptea dupa ce s-au ratacit aproape de frontiera cu Ucraina. Unde au fost gasiti

Potrivit autoritatilor, zona celor doi de patrulare avea acces foarte dificil si se se afla aproape de granita cu Ucraina. In cautarea lor au fost dispusi apoi 14 salvatori montani ai SPJ Salvamont Maramures."In data de 31.05.2021, o patrula formata din doi politisti de frontiera din cadrul S.P.F. Viseu de Sus, care executa misiuni specifice de supraveghere a frontierei intr-o zona montana greu accesibila, (zona Borsa) nu s-a intors din misiune la ora stabilita si nu a putut fi contactata prin mijloacele de comunicatii aflate in dotare", declara luni seara, 31 mai, Iulia Stan, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, citat de Digi24.Confrom Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, cei doi au fost gasiti marti dimineata, in jurul orei 6.00. Ei se aflau intr-un adapost, in apropierea frontierei cu Ucraina, pe raza localitatii Borsa. "Din cauza cetii dense, colegii nostri s-au ratacit si gasind adapostul au ramas acolo. Colegii sunt bine, iar in momentul de fata sunt pe traseul inspre sediul sectorulului Viseu de Sus", au transmis politistii de frontiera.