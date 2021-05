13 agenti de politie au fost retinuti la Sibiu. Ancheta de amploare care probeaza peste 100 de situatii in care au luat mita

Surse judiciare au precizat, joi, pentru News.ro, ca 13 dintre politistii suspectati de peste o suta de fapte de luare de mita au fost retinuti.Toti cei 13 sunt agenti in cadrul structurilor de Politie Rutiera din IPJ Sibiu, respectiv Biroul Drumuri Nationale si Europene.In dosar sunt vizati pana acum 25 de angajati ai IPJ Sibiu.Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, acestia sunt suspectati de omisiunea sesizarii, abuz in serviciu, dare de mita si respectiv luare de mita, favorizarea faptuitorului, inselaciune si fals in declaratii, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual, efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia de agent de politie. evaziune fiscala.Procurorii vorbesc despre 115 acte de luare de mita si de peste o suta de persoane care ar fi oferit mita.