Reteaua falselor semnaturi de medici pentru concedii medicale. Cum au vandut escrocii adeverintele, obtinand peste 240.000 de lei

In baza celor 46 de certificate false, suspectii au incasat peste 240.000 de lei, anunta IPJ Dolj.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dolj, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova, au desfasurat opt perchezitii in Craiova si Bailesti, in cadrul unui dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si inselaciune."Din cercetarile efectuate de politisti, sub supravegherea procurorilor, a rezultat faptul ca, in perioada 2019-2021, ar fi fost falsificate semnaturile unor medici, angajati ai unui spital din Craiova, fiind astfel eliberate 46 de certificate de concediu medical pentru patru persoane fizice, ce nu ar fi fost examinate de medicii respectivi", se arata in comunicatul IPJ Dolj.Sursa citata mentioneaza ca in baza certificatelor de concediu medical astfel obtinute, dar si a unor contracte de asigurare pentru concendii si indemnizatii de asigurari de sanatate, beneficiarii ar fi incasat in total in jur de 240.000 de lei.In urma perchezitiilor, politistii au ridicat documente ce pot constitui mijloace materiale de proba in cursul procesului penal.Cercetarile continua in acest caz in vederea clarificarii starii de fapt si a identificarii tuturor persoanelor implicate, urmand ca in functie de materialul probator administrat dosarul penal sa fie inaintat unitatii de parchet competente, cu propunerile corespunzatoare.