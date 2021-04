Politistii din Pitesti care au cauzat decesul unui inginer au fost arestati preventiv

Instanta a admis propunerea procurorilor si a decis arestarea preventiva a inculpatilor pentru o perioada de 30 de zile. Hotararea Tribunalului Arges este executorie, dar nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel Pitesti.Cei doi politisti au fost retinuti duminica, fiind cercetati pentru savarsirea infractiunilor de purtare abuziva si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Moartea barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti a fost una violenta, survenita in urma unui politraumatism, iar cauza imediata de deces a fost asfixia mecanica, a declarat, duminica, seful Serviciului de Medicina Legala Arges, doctorul Dan Manu, care a prezentat rezultatele preliminare ale autopsiei."Am constatat ca moartea a fost violenta, survenita in urma unui politraumatism, iar cauza imediata de deces a fost asfixia mecanica, iar ca mecanism generator a fost comprimarea partilor moi ale gatului si ale toracelui", a precizat Dan Manu.In urma evenimentului de vineri, in cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de purtare abuziva si ucidere din culpa, iar cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Arges.Un barbat a intrat in stop cardio-respirator si a decedat, vineri, in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, unde izbucnise un incendiu.