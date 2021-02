VIDEO Politistii protesteaza din cauza inghetarii salariilor. Sindicalistii au plecat din Piata Victoriei si se indreapta spre Parlament

Politistii au inceput protestut in Piata Victoriei, in intervalul 10.00-12.00 si 10.00-13.00, pe trotuarul din fata muzeului Antipa, pe trotuarul de pe calea Victoriei nr. 155 si nr. 224 si pe trotuarul de la intersectia Bd. Lascar Catargiu cu Bd. Iancu de Hunedoara.In aceeasi zi, Federatia Sanitas picheteaza Parlamentul Romaniei , solicitand senatorilor si deputatilor sa modifice proiectul de buget pentru anul 2021 astfel incat atat beneficiarii serviciilor de sanatate, cat si salariatii din sistem sa beneficieze de o "sanatate de calitate, la standarde europene".In urma cu o saptamana, sindicalistii din Politie au protestat in Piata Victoriei, solicitand, printre altele, "dezghetarea" salariilor si pensiilor. Sindicalistii au mai cerut actualizarea cu rata inflatiei a pensiilor politistilor/cadre militare in rezerva sau retragere, majorarea la 25% a sporului pentru risc si suprasolicitarea neuropsihica pentru toti beneficiarii acestui drept, actualizarea normei de hrana, conform indicilor preturilor de consum, acordarea unui supliment pentru risc medical (spor covid) politistilor din prima linie a prevenirii si combaterii pandemiei etc.