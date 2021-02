Poluare pe raul Prahova: ape uzate s-au scurs dintr-o statie de epurare al carei perete s-a prabusit

Peretele exterior al bazinului decantor primar al statiei de epurare Hidro Prahova din Sinaia s-a prabusit. Incidentul a avut loc in timpul executiei unor lucrari de reabilitare si extindere a statiei de epurare efectuate de catre operatorul de apa-canal. Astfel, ape uzate neepurate au ajuns in raul Prahova, informeaza Apele Romane."Estimam ca poluarea va avea pentru moment un impact redus asupra calitatii apelor, intrucat statia are capacitate mica si preia atat ape uzate menajere, cat si ape pluviale. In plus, o parte dintre aceste ape uzate sunt stocate pe amplasamentul gropilor executate pentru construirea noilor decantoare", se arata in comunicatul transmis de Apele Romane.Echipele autoritatii s-au deplasat la fata locului si au prelevat probe de apa "Si in acest caz vom aplica principiul "poluatorul plateste", iar dupa rezultatele analizelor de apa, Inspectia Bazinala de Apa va calcula cuantumul amenzii, inclusiv pentru faptul ca acesta a anuntat tarziu pe reprezentantii Apele Romane Buzau-Ialomita", precizeaza Apele Romane.