Fostul preot Cristian Pomohaci, primul beneficiar ale legii care ii scapa pe evazionisti de inchisoare daca achita prejudiciul

Condamnarea la un an de inchisoare cu suspendare a fost transformata in amenda. Fostul preot trebuie sa plateasca suma de 40.000 de lei.In octombrie 2020, Pomohaci a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare . Acesta a dat inapoi si prejudiciul de 28.000 de euro calculat de procurori. Si-a recunoscut si vina si a avut parte de o pedeapsa mai blanda. De asemenea, acesta trebuia sa presteze si 90 de ore de munca in folosul comunitatii.Pomohaci a inchiriat cele 11 proprietati detinute si declarat la ANAF venituri mai mici decat cele obtinute in realitate. Condamnarea a fost transformata intr-o amenda de 40.000 de lei zilele trecute de Tribunalul Mures. Decizia poate fi contestata."Constata intervenirea legii penale mai favorabile raportat cu pedeapsa de 1 an inchisoare cu suspendare, aplicata petentului condamnat pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata . Dispune inlocuirea pedepse aplicate petentului condamnat cu aplicarea unei pedepse constand in 200 de zile de amenda reprezentand 200 lei/zi, respectiv 40.000 de lei amenda pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata", se arata in hotararea Tribunalului Mures.