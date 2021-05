Presupusa minune mediatizata de pompieri dupa ce a ars o biserica. Imagini ironizate puternic de internauti

"๐‚๐ซ๐ž๐๐ข๐ง๐ญ๐š ๐š๐๐ž๐ฏ๐š๐ซ๐š๐ญ๐š ๐œ๐ซ๐ž๐๐ž ๐ข๐ง๐œ๐ซ๐ž๐๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ฎ๐ฅ, ๐ฏ๐ž๐๐ž ๐ข๐ง๐ฏ๐ข๐ณ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ฎ๐ฅ ๐ฌ๐ข ๐ฉ๐จ๐š๐ญ๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ฎ๐ฅ.Pompierii care au participat la interventia de stingere a incendiului izbucnit la biserica din satul Topesti, comuna Barsesti au avut parte de o minune! Desi flacarile au distrus in totalitate biserica si bunurile aflate in interior, in mod miraculos, salvatorii au recuperat din scrum Evanghelia intacta", se arata pe pagina de Facebook a ISU Vrancea.Postarea a fost ironizata de cei de la Opriti finantarea cultelor religioase care spun ca de fapt nu vorbim despre o minune deoarece Evanghelia nu avea cum sa arda intrucat are copertile din metal."Cica minunea e ca in satul Topesti n-a ars metalul. Cica din "evanghelia intacta" au mai ramas doar copertile metalice. Cica lui Dumnezeu nu i-a placut nici biserica, nici moastele din altar, nici crucile, nici icoanele, nici picturile de pe pereti, dar i-a placut metalul aurit care invelea inutilele versete biblice, pe semne, de aia nici nu le-a ocrotit", scriu cei de la Opriti finantarea cultelor religioase. Biserica din Vrancea a fost cuprinsa de flacari in dupa-amiaza zilei de vineri, 30 aprilie, iar pentru stingerea ei intervin doua autospeciale si o autospeciala de interventie si salvare la inaltimi, anunta ISU Vrancea.Este vorba despre biserica din satul Topesti, comuna Barsesti."A fost anuntat un incendiu la biserica din satul Topesti, comuna Barsesti. Intervin 4 autospeciale de stingere si 1 ambulanta SMURD din cadrul Statiei de Pompieri Vidra, 2 autospeciale de stingere si o autospeciala de interventie si salvare de la inaltimi din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani si SVSU Tulnici cu 1 autospeciala de stingere.Incendiul se manifesta generalizat la intreaga biserica, pe o suprafata de cca. 250 mp", anunta ISU Vrancea